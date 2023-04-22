Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:21

Тренер «Торпедо» Савичев: «Второй тайм проиграли «Химками» за семь минут»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал поражение от «Химок» (2:4) в матче 24-го утар РПЛ.

— Было два разных тайма. Сражение команд, которые борются за выживание. Сначала проигрывали, потом сравняли счет. На второй тайм вышли с большим желанием. Второй тайм проиграли за семь минут. Нельзя в таких матчах давать психологическое преимущество.

— Планировалась ли замена Кухарчука?

— Пока не в курсе. Это решение главного тренера. Хотя он провел хороший матч. Может из-за физического состояния заменили.

— После такого важного матча решалось, кто вылетает. Можно сказать, что «Торпедо» покидает РПЛ?

— Пока есть шанс мы будем карабкаться, кусать, выкладываться. Сегодня был шанс приблизиться. Но, к сожалению, мы этим не воспользовались. Осталось шесть игр. Каждая игра для нас как финал. Я верю в то, что «Торпедо» останется в РПЛ. Пока не закончится последняя игра чемпионата.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
В МИД РФ заявили о решении Германии выслать российских дипломатов
«РВ» показала бегущую от российского танка украинскую пехоту
23 апреля — Красная горка (Антипасха): что это за праздник и как его отмечать
Жителей 17 многоэтажек в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Факел» — «Оренбург»: молодой судья правильно определил симуляцию Аппаева
«Факел» — «Оренбург»: Гонгадзе забил пенальти и сравнял счет
Рязанцев: «У «Торпедо» есть возможность остаться в РПЛ»
Полузащитник «Торпедо» Рязанцев объяснил поражение от «Химок»
«Зенит» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ
«Факел» — «Оренбург»: гости открыли счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин: «Для Дзюбы РПЛ — давно прочитанная книга»

Талалаев: «Мне хотелось помочь «Торпедо» в матче с «Химками». Я боролся с этим чувством»