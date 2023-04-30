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Тренер «Торпедо» Савичев назвал закономерным поражение от «Сочи»: «Мы целиком провалили первый тайм»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Я считаю, счет закономерен. Первый тайм мы целиком провалили. Футболисты «Сочи» превосходят нас по классу, и противодействовать этому классу нужно было большим желанием выигрывать каждое единоборство. В этом компоненте мы проиграли — это и мое мнение, и по цифрам видно. Нельзя так действовать с командой, которая быстро двигает мяч и быстрее думает», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Савичева.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 25 матчах.

Источник: https://torpedo.ru/news/45034/
Николай Савичев
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