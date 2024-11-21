Гладилин о дерби «Спартак» — «Локомотив»: «В этой игре нет явного фаворита»

Бывший тренер «Спартак» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Любой результат в этой игре будет реальный. Команды равны по силам, был перерыв, малая часть игроков была в сборной, а остальные готовились. Так что, я думаю, что здесь шансы равны, тут любой результат может быть. Нет в этой игре явного фаворита», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Игра пройдет 23 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

После 15 туров «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (28) располагается на пятой позиции.