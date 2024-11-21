21 ноября, 23:21
Бывший тренер «Спартак» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».
«Любой результат в этой игре будет реальный. Команды равны по силам, был перерыв, малая часть игроков была в сборной, а остальные готовились. Так что, я думаю, что здесь шансы равны, тут любой результат может быть. Нет в этой игре явного фаворита», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.
Игра пройдет 23 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.
После 15 туров «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (28) располагается на пятой позиции.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)