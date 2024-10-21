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Сегодня, 16:30

Непомнящий о Барко: «РПЛ — очень сложный чемпионат для легионеров. Это пока еще поля хорошие»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал крупное поражение «Спартака» от «Краснодара» в 12-м туре РПЛ (0:3).

— Что опять не так со «Спартаком», который дома был бит «Краснодаром»? Станкович явно намудрил со схемой?

— «Спартак» верен себе... Команда выдает пару ярких матчей, красно-белых все хвалят. А потом обязательно наступает спад. И так постоянно! Нет стабильности. К «Краснодару» вообще не подготовились. И скидка на паузу на сборные здесь не работает. Мусаев же детально разобрал соперника, «быки» накрыли в центре поля Барко, не позволили ему разбежаться.

Я вообще не понял, во что хотели играть хозяева. Не было четкой картинки ни в обороне, ни в атаке, ни в переходных фазах. Намудрил ли Станкович? Знаете, каким критерием я руководствуюсь при оценке тренерской работы, в том числе и своей?

— Каким?

— Когда из игры выпадают один-два человека, то это прежде всего проблемы самих игроков (оказались не готовы). Но если проседает вся команда, тут уже надо задавать вопросы тренерскому штабу. А «Спартак» против «Краснодара» провалился и системно, и структурно...

— Барко сначала все восхищались, а сейчас вам не кажется, что это довольно средний футболист?

— Нет. Полузащитник с довольно серьезными, ценными качествами. Это сразу бросается в глаза. А его яркий старт можно объяснить тем, что многие не знали, как против него играть в первых турах. Сейчас разобрали, стали тщательнее готовиться. В матче с «Краснодаром» против него персонально действовали.

Просто легионерам надо понимать, что наш чемпионат очень тяжелый для них — плотный футбол, довольно закрытый, много борьбы. Иностранцам так кажется поначалу, что они в РПЛ всем расскажут и покажут, как надо в футбол играть. Только практика показывает: немногие из них держат стабильный уровень на протяжении всего сезона. Что-то не получается — они уже дают волю эмоциям. Вспомните реакцию того же Барко, когда его заменили? А ведь сейчас еще матчи проводятся на хороших полях. А что же будет дальше, ближе к зиме? Готов ли он сражаться в каждом туре? Это касается не только аргентинца. Зенитовским бразильцам — Венделу, Клаудиньо — тоже, согласитесь, не всегда хватает мотивации. А в нашем чемпионате надо биться в каждой игре! Тут на одной ноге никого не пройти.

По итогам 12 туров чемпионата России «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут 27 октября против «Пари НН».

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo;. «Чем до «Спартака» прославился Абена? О чем думал Соболев, переходя в «Зенит»? Непомнящий — о 12-м туре РПЛ
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко

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