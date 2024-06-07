Непомнящий: «Галактионов в «Локомотиве» точно ничего не портит»

Бывший российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о решении «Локомотива» продлить на два года контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Не скажу, что формулировка «максимально логичное решение» в отношение продления контракта с Галактионовым здесь подходит, но что оно просто логичное, — конечно. Я не готов к глубокому анализу, но нынешний тренер точно ничего не портит. Конечно, есть изъяны, но это длинная история и я не готов рассуждать на эту тему», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла в РПЛ четвертое место.

Ранее 40-летний специалист работал с юношескими сборными России, «Ахматом» и «Пари НН».