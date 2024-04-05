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Сегодня, 20:32

Непомнящий об игре Педро за «Зенит»: «Он уже сейчас является ликвидом клуба, это очень талантливый парень»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» оценил игру 18-летнего нападающего «Зенита» Педро.

— Педро хорошо себя зарекомендовал еще на сборах, и в матче против «Спартака» в Кубке России он отлично сыграл. Будет замечательно, если в нашем чемпионате будет блистать такой парень. Абсолютно точно можно сказать, что Педро уже сейчас является ликвидом «Зенита», это очень талантливый парень. Знаю, что до переезда в Россию он котировался не только в Бразилии, но и в Европе.

— Как можете оценить работу «Зенита» на трансферном рынке? Учитывая, что летом они заработали за Малкома 60 миллионов евро, а Педро уже создает весомый ликвид.

— Это укор тем, кто в адрес «Зенита» кидает копья с ядом на конце. Этот клуб тоже умеет зарабатывать и правильно распределять заработанные деньги на трансферы. Они также приобрели Артура, Эраковича, Нино и других хороших игроков, потратив на все трансферы меньше 60 миллионов евро. Поэтому селекционную службу оцениваю хорошо, — сказал Непомнящий «СЭ».

Педро перешел в «Зенит» из «Коринтианса» этой зимой. 18-летний бразилец за 5 матчей отличился 2 голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

На данный момент «Зенит» находится на 1-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче.

Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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