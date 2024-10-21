Непомнящий: «Соболеву надо было сначала доказать свою состоятельность в «Спартаке»

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» заявил, что нападающий Александр Соболев ошибся, перейдя из «Спартака» в «Зенит».

— Не ошибся ли Соболев, перейдя в «Зенит»?

— Мне кажется, в принципе нельзя переходить в «Зенит» из «Спартака».

— Это почему?

— Как правило, это не очень хорошо заканчивается... Понятно, что вы можете мне привести примеры Артема Дзюбы и Володи Быстрова. Но там были совершенно другие истории. Им нужно было доказывать, сражаться! И им хватило игровых качеств, чтобы у них многое получилось после громких переходов. Они на тот момент уже провели не один матч за сборную. Соболев же только-только подходил к этому уровню, понимаете? Считаю, ему следовало остаться в «Спартаке» и стать лидером в московской команде, обрести такой статус. А он решил сменить клубную прописку. О чем он думал, переходя в «Зенит»? Я, кстати, и питерцев не понял в этой ситуации.

— Почему?

— Зачем они позвали Соболева? Есть Кассьерра, купили Лусиано. Да и Сергеев выходил на замену и забивал. Зачем им еще и Соболев потребовался? А как болельщики «Зенита» восприняли приход игрока... Вы же сами все видите. Но Александр сам вершит свою судьбу, его выбор. Желаю ему удачи.

— А вы думаете, что он и в «Спартаке» до конца не доказал свою состоятельность?

— Да. Он же не имел в последнее время постоянной игровой практики. Один тренер в него верил, другой в состав не ставил. Какие-то «качели». Соболев, видимо, был обижен, что так к нему относятся в «Спартаке», и решился на этот переход.

— Вы не верите, что Соболев выиграет конкуренцию у Кассьерры?

— Хотелось бы в это верить, но, увы, маловероятно. Понимаете, я переживаю за россиян, за кандидатов в сборную. Но кто же его туда будет приглашать, если он окажется в запасе «Зенита»?

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе этого года, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2027-го. 27-летний форвард провел семь матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.