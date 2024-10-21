Непомнящий — о «Локомотиве»: «На длинной дистанции скажутся потери Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова»

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» отметил, что «Локомотиву» не хватит глубины состава на весь сезон.

— Нет опасений, что у «Локо» не хватит скамейки на весь сезон?

— Ушли Глушенков, Жемалетдинов, Миранчук, а команда взяла и выдала очень яркий старт, раскрылся Батраков. Но мы говорим все-таки не о длинном отрезке. Вот на всей дистанции потеря этих исполнителей, похоже, скажется. Скамейки не хватит. Если бы «Локо» играл сейчас в еврокубках, конечно, с такой обоймой он бы в итоге провалился. Тут сложно проводить параллели с «Краснодаром» и «Зенитом».

После 12 туров «Локомотив» с 27 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.