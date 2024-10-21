Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

Непомнящий — о «Локомотиве»: «На длинной дистанции скажутся потери Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» отметил, что «Локомотиву» не хватит глубины состава на весь сезон.

— Нет опасений, что у «Локо» не хватит скамейки на весь сезон?

— Ушли Глушенков, Жемалетдинов, Миранчук, а команда взяла и выдала очень яркий старт, раскрылся Батраков. Но мы говорим все-таки не о длинном отрезке. Вот на всей дистанции потеря этих исполнителей, похоже, скажется. Скамейки не хватит. Если бы «Локо» играл сейчас в еврокубках, конечно, с такой обоймой он бы в итоге провалился. Тут сложно проводить параллели с «Краснодаром» и «Зенитом».

После 12 туров «Локомотив» с 27 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo;. Чем до «Спартака» прославился Абена? О чем думал Соболев, переходя в «Зенит»? Непомнящий — о 12-м туре РПЛ

Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю в титульном бою за пояс IBF
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Абаев назвал Лунева одним из самых надежных вратарей РПЛ
Андреев — об игре «Оренбурга» при Слишковиче: «Нужно время, пока сложно сказать»
Непомнящий: «Батраков универсальнее Дзагоева»
В агентстве Сантоса не в курсе желания игрока выступать за сборную России после получения гражданства
Непомнящий: «Пьянич не сможет давать такой объем, как Кисляк»
Непомнящий — о Мусаеве: «У него потенциал выше, чем у Чалова»
Сегодня
Вчера
Неделя