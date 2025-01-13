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Овчинников — о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Он может нарушить построения Станковича»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мыслями о возможном возвращении в «Спартак» нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Промес уже год не играл. Неясно, в каком он находится состоянии. Он сможет вернуться, но главный вопрос: нужен ли он «Спартаку»? Это непростой паренек. Может и построения Станковича нарушить. Все может быть. Он же захочет место в основном составе, но кто его даст. Сейчас «Спартак» уже другой», — цитирует Овчинникова Legalbet.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018, а также с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне футболиста задержали в ОАЭ за то, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Позже Промеса освободили из-под стражи, но ему запрещено покидать страну. Игрок должен дождаться судебного решения об экстрадиции в Нидерланды, где он признан виновным в нападении на двоюродного брата и в контрабанде наркотиков.

Источник: Legalbet
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Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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