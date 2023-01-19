Овчинников: «Промес потренируется в Сочи. Там его будут охранять»

Сегодня, 15:00
Известный тренер Валерий Овчинников оценил перспективы в «Спартаке» полузащитника Квинси Промеса.
— Жива ли интрига в золотой гонке РПЛ?
— «Зенит» — фаворит. Но шесть очков отыгрываются. Не нужно сравнивать составы. Играть надо! Бороться! Две победы и два поражения — все близко.
— Но лидер «Спартака» Промес пропускает два сбора команды Абаскаля...
— Ну а что я могу поделать, если он такой «головорез». Зачем же он родственника вилкой поколол? Это я так, образно. Но в каждой шутке есть доля... «Спартак» — то все просчитал. Если бы взяли на сбор, его бы могли там просто замести. Примут его арабы и отправят на родину...
— И как теперь быть?
— Сам себя подготовит. Можно и в Сочи поехать потренироваться. Там его никто не тронет. Наоборот, будут охранять.
— Как относитесь к тем людям, которые призывают «Спартак» расторгнуть контракт с потенциальным преступником?
— Хм. Но вердикта суда еще не было. Мы не можем сказать, преступник он или нет. А вот если суд вдруг примет определенное решение, тогда уже возникнет интересная ситуация...
— Но так дело теоретически может и до тюрьмы дойти.
— Ну что поделать... Кокорин с Мамаевым оттуда нормальными мужиками вернулись. Не испортились. Не видел у них наколки «Не забуду мать родную». Сейчас сложно гадать, что будет с этим Промесом. Мы не знаем всех нюансов его истории. Ни начала, ни конца. Как к футболисту у меня к нему отношение не поменялось. Правда, есть такое понятие — морально-волевые качества. Вот к моральной составляющей Промеса у многих возникли вопросы.
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