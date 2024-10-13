Кафанов: «Наших вратарей в Европе будет больше. Сафонов и Лунев — не последние»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил «СЭ», что в Европе может появиться больше российских голкиперов.

«Если мы сохраним такой подход по работе с вратарями, думаю, больше наших вратарей будет в Европе. Андрей Лунев и Матвей Сафонов — не последние, у нас очень сильные вратари. Говорю об этом с уверенностью», — сказал Кафанов «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 3 матча за парижан, в которых пропустил 2 гола и 1 раз отстоял на ноль. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.