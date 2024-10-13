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Сегодня, 12:27

Кафанов: «Наших вратарей в Европе будет больше. Сафонов и Лунев — не последние»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил «СЭ», что в Европе может появиться больше российских голкиперов.

«Если мы сохраним такой подход по работе с вратарями, думаю, больше наших вратарей будет в Европе. Андрей Лунев и Матвей Сафонов — не последние, у нас очень сильные вратари. Говорю об этом с уверенностью», — сказал Кафанов «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 3 матча за парижан, в которых пропустил 2 гола и 1 раз отстоял на ноль. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Андрей Лунев
Матвей Сафонов
Футбол
Виталий Кафанов

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