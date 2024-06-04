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Сегодня, 18:40

Федотов: «В ЦСКА мы были одной армейской семьей»

Руслан Минаев
Владимир Федотов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Владимир Федотов прокомментировал отставку с поста главного тренера ЦСКА.

Специалист рассказал, что ему очень жаль покидать должность, отметив, что тренировать армейцев — исключительная честь, ответственность и счастье.

«Мы благодарны футболистам за их труд, проявленный характер и мастерство! На поле не было равнодушных, ребята выходили с одной целью — победить. Также хотим сказать спасибо нашим самым лучшим болельщикам за фантастическую поддержку и объективную оценку нашей игры.

Мы были одной армейской семьей, и в нашем сердце навсегда останется ее частичка!" - цитирует Федотова пресс-служба клуба.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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