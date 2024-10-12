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12 октября, 21:58

Тренер «Войводины» Лалатович: «В Лиге Европы «Зенит» точно сыграл бы значительную роль»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Войводины» Ненад Лалатович ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о том, на каком бы уровне еврокубков мог выступать нынешний «Зенит».

«Этот «Зенит» действительно мог бы реализовать очень серьезные результаты. Может быть, не в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы точно сыграл бы значительную роль. У них очень много индивидуальных игроков очень высокого уровня, игроков европейских, иностранцев, которые действительно играют активно, на хороших скоростях, в обоих направлениях, без мяча, нападают. Когда «Зенит» вернется, то он сможет занять достойное место в этой лиге и показать себя», — сказал Лалатович.

«Зенит» одержал победу со счетом 4:1. В составе петербуржцев Александр Соболев оформил дубль и сделал две результативные передачи, еще по голу забили Густаво Мантуан и Лусиано. У сербской команды мяч на счету Джордже Црномарковича.

В следующем матче «Зенит» в рамках 12-го тура РПЛ сыграет 18 октября на выезде с «Акроном».

Лига Европы УЕФА
ФК Войводина
ФК Зенит

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