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Сегодня, 17:30

Кафанов — о Ятимове: «Вратарь должен заработать место в составе, а не получить»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, почему Рустам Ятимов на какое-то время перестал проходить в состав дончан.

— Ятимов начинал сезон в «Ростове» первым номером, но оказался в запасе после двух серьезных ошибок в матче с «Оренбургом».

— Вратарь должен заработать себе место в основном составе. К нам до сезона пришли три голкипера — Ханкич, Одоевский и Ятимов. У них на троих было меньше 10 игр на уровне РПЛ. Понимали, что кто-то должен был начать чемпионат, и уже через игры мы бы определили первого номера. Ятимов свой лимит на ошибки исчерпал. Ему нужно было какое-то время посидеть на лавке, подумать. Исправить свои недочеты в тренировках и играх. Потом он снова получил шанс.

Вратарь &laquo;Ростова&raquo; Рустам Ятимов. «Ему надо по земле ходить!» Кафанов — о вратаре «Ростова», который отбил удар Барко с пенальти

— То есть перед стартом сезона у вас не было четкого понимания, кто же является железным первым номером «Ростова»?

— Мы брали на роль первого номера именно Рустама. На него претендовали и другие клубы. Причем предлагали ему более привлекательные финансовые условия. Очень ценю, что Ятимов выбрал «Ростов», пошел на меньшую зарплату. Но в любом случае место в воротах надо завоевывать в честной конкуренции, а не просто его получать. Когда голкипер без должного опыта сразу становится первым номером, то не всегда правильно это оценивает.

— Вы искали вратаря, который по манере игры похож на Сергея Песьякова?

— Конечно, нет. Просто искали вратаря для «Ростова» на много лет вперед.

26-летний Ятимов провел в этом сезоне 9 матчей и пропустил 14 голов во всех турнирах за ростовчан.

ФК Ростов
Виталий Кафанов

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