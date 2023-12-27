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Сегодня, 15:53

Кафанов — об итогах первой половины сезона для «Ростова»: «Начало провалили, наше место закономерно»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» подвел итоги первой половины сезона для клуба.

«Сезон действительно непросто складывается, и первую половину чемпионата для нашей команды, наверное, надо разделить на две части: до сентября и после. Начало сезона, можно сказать, что провалили! Но Валерий Георгиевич с игроками сделали выводы и постепенно вышли на прошлогодний уровень, играли в хороший результативный футбол. Правда, не всегда добивались результата в матчах, где имели и территориальное, и игровое преимущество. Если говорить в целом на сегодняшний день, то место, которое мы занимаем, закономерно и перед началом второй части сезона это, скажем так, неплохая стартовая площадка для того, чтобы подниматься», — сказал Кафанов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Ростов» с 21 очком расположился на 10-м месте.

ФК Ростов
Виталий Кафанов
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