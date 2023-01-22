Кафанов: «Из «Сочи» не звонили. Пока буду нужен Валерию Карпину и «Ростову», работаю здесь»

Сегодня, 20:12
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал возвращение Курбана Бердыева в РПЛ.
«Очень рад, что Курбан Бекиевич вернулся в наш чемпионат! Уверен, он сделает хорошую команду. Мы вместе начинали работать в России, Курбан Бердыев многое для меня сделал, многому научил. Всегда буду благодарен за это», — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.
Также он ответил на вопрос, приглашал ли его Бердыев в свой тренерский штаб.
«Из «Сочи» не звонили. Мой контракт с «Ростовом» действует до конца 2024 года. Президент клуба Арташес Владимирович Арутюнянц пригласил меня в команду и создал все необходимые условия. Пока буду нужен Валерию Карпину и «Ростову», работаю здесь», — добавил специалист.
Бердыев возглавил «Сочи» в конце 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на 2,5 года.
По итогам 17 туров РПЛ «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.
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