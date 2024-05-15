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Сегодня, 17:36

Кафанов назвал Латышонка лучшим игроком «Балтики»: «Он принес много очков команде»

Сергей Жуков
корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в текущем сезоне.

«Безусловно, это открытие, если говорить о вратарях. Латышонок — лучший игрок «Балтики» в этом году, он принес много очков команде, несмотря на то место, которое она занимает», — сказал Кафанов «СЭ».

Евгений Латышонок. Лучший вратарь весны РПЛ. Что нужно знать о Латышонке, разрушившем надежды «Спартака»

В сезоне-2023/24 25-летний Латышонок провел 31 матч за «Балтику» во всех турнирах, пропустил 37 голов и 8 раз отыграл на ноль.

После 28 туров калининградский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Во вторник, 14 мая, «Балтика» вышла в суперфинал Кубка России, обыграв «Спартак» (1:0) в финальном матче Пути РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Виталий Кафанов
Евгений Латышонок
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