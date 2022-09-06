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6 сентября, 10:58

Тренер вратарей сборной России похвалил голкипера «Торпедо» Бабурина за игру против «Ростова»

Мария Гусева
Егор Бабурин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов похвалил игру голкипера «Торпедо» Егора Бабурина в матче против «Ростова» (0:1).

«Сильно ли повлияет на голкипера «Торпедо» момент с пенальти? Он парень крепкий, не повлияет. Конечно, выдержит. После таких сейвов будем ли мы его рассматривать в сборную России? У нас все вратари являются кандидатами в сборную. Но сегодня он был просто умничка, так и напишите. Сам эпизод со скамейки не видел», — цитирует ТАСС Кафанова.

«Торпедо» на домашней арене проиграл «Ростову» в матче 8-го тура РПЛ (0:1). Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. При этом главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Росии, набрав 1 очко. В следующем туре московская команда в гостях сыграет с «Уралом». Встреча пройдет 11 сентября в 13.00 мск.

&laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. Егор Бабурин и&nbsp;судья Ян&nbsp;Бобровский. Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости
Источник: https://tass.ru/sport/15662805
Егор Бабурин
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ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Виталий Кафанов
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