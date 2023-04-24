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Сегодня, 16:30

Кафанов оценил игру Лантратова в «Локомотиве»: «Илья хороший вратарь. Он и был кандидатом в сборную»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил выступление голкипера Ильи Лантратова за «Локомотив».

«С Ильей был разговор — очень важно в новой команде сыграть первые матчи без ошибок. Тем более в той, которая классом выше. Тем самым заслужить себе право играть дальше — а потом все пойдет. Слава богу, так и получилось. Лантратов — хороший вратарь. Он и был кандидатом в сборную. Наверное, ситуация у «Локомотива» и «Химок» (до возобновления чемпионата) была похожая. Это, возможно, и помогло Илье. «Химки» все время боролись за выживание. Лантратов попал в команду высокого уровня, но на тот момент «Локомотив» тоже боролся за выживание. Этот опыт ему помог. У Лантратова получился мягкий переходный период — он не сразу попал в команду, которая борется за медали. Все идет постепенно, думаю, в следующем году будут бороться за призовые места», — сказал Кафанов «СЭ».

После ничьей с ЦСКА «Локомотив» с 29 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

В этом сезоне 27-летний Лантратов провел за железнодорожников 9 матчей, из них 2 игры вратарь отстоял на ноль. Первую половину сезона голкипер играл в составе «Химок», проведя 15 матчей, из них 3 — на ноль.

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Виталий Кафанов
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