Тренер «Сочи» Бородин о ничьей со «Спартаком»: «Мы увидели настоящую команду»

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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в комментарии для «СЭ» подвел итоги ничьи со «Спартаком» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.
«Ребята играли очень хорошо и выглядели достойно. Мы увидели настоящую команду, которая билась друг за друга и подставляла плечо, партнер играл за партнера. Это мы и хотели увидеть. Остался один тур до конца осенней части чемпионата, нельзя говорить о каком-то большом подъеме. Нужно выигрывать последнюю игру чемпионата в этом году. Мы сделали небольшой шаг к тому, что мы хотим увидеть», — сказал Бородин «СЭ».
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками в 16 матчах. В следующем туре команда встретится с «Химками», игра пройдет 13 ноября.
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