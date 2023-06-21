Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:11

Бородин: «Бердыев вгрызался в нюансы тренировочного процесса «Сочи»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о совместной работе с Курбаном Бердыевым, который ранее возглавлял команду.

«Когда Бердыев пришел, с первого занятия, с первой тренировки на сборах все было в новинку, — цитирует «РБ Спорт» Бородина. — Настолько он вгрызался в нюансы, в каждое упражнение. Мы собирались рано утром на базе, обсуждали тренировку, каждый член тренерского штаба высказывал свое мнение, как он видит занятие, что мы будем делать. Я как тренер вратарей в основном отвечал за голкиперов, а тут от меня требовалось подготовить конспекты занятия для всей команды полностью. Мы расписывали, что будут делать игроки. А свой процесс я готовил отдельно. Поначалу было необычно и даже тяжеловато перестроиться под это».

Бердыев возглавлял «Сочи» с декабря по апреля 2023 года. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

В сезоне-2022/23 ?"Сочи" занял 10-е место в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Дмитрий Бородин
Курбан Бердыев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмичев: «Если Рыбус не смог выиграть конкуренцию, значит «Спартак» принял правильное решение»

Непомнящий оценил возможный переход Комличенко в «Локомотив»