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7 сентября, 15:34

Тренер вратарей «Торпедо» дисквалифицирован на два матча РПЛ по итогам игры с «Ростовом»

Виктория Кравченко

КДК РФС решил дисквалифицировать на два матча чемпионата России тренера голкиперов «Торпедо» Анатолия Рожкова, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Тренер «Торпедо» по работе с вратарями Рожков дисквалифицирован на два матча за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады с использованием нецензурных выражений. Он присутствовал на заседании», — сказал Григорьянц ТАСС.

5 сентября «Торпедо» проиграло «Ростову» (0:1) в матче 8-го тура РПЛ. Единственный гол был забит в добавленное время с пенальти, который дважды перебивался из-за того, что голкипер столичной команды Егор Бабурин покидал линию ворот, что запрещено правилами.

ФК Торпедо (Москва)
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