Тренер вратарей «Торпедо» дисквалифицирован на два матча РПЛ по итогам игры с «Ростовом»

7 сентября, 15:34
КДК РФС решил дисквалифицировать на два матча чемпионата России тренера голкиперов «Торпедо» Анатолия Рожкова, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Тренер «Торпедо» по работе с вратарями Рожков дисквалифицирован на два матча за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады с использованием нецензурных выражений. Он присутствовал на заседании», — сказал Григорьянц ТАСС.
5 сентября «Торпедо» проиграло «Ростову» (0:1) в матче 8-го тура РПЛ. Единственный гол был забит в добавленное время с пенальти, который дважды перебивался из-за того, что голкипер столичной команды Егор Бабурин покидал линию ворот, что запрещено правилами.