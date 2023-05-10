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Сегодня, 02:58

Тренер вратарей «Зенита» Бирюков высоко оценил игру Кержакова в этом сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков оценил игру вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова в этом сезоне.

«По пятибалльной системе поставлю ему пять. Миша очень здорово прибавил в этом сезоне. Прибавил в игре ногами. Очень хорошо играет в рамке. И считаю, что на выходах — тоже один из лучших вратарей.

Вы знаете, я всегда говорил и готов повторить: когда у тебя есть здоровье и есть стимул, надо продолжать играть. Так что, я надеюсь, Кержаков еще поиграет не один год. Во всяком случае, пока он может позволить себе играть на таком высоком уровне, надо продолжать это делать», — цитируют «Известия» Бирюкова.

«Зенит» в прошедшие выходные переиграл «Спартак» и досрочно стал чемпионом России.

Источник: https://iz.ru/1510395/aleksei-fomin/so-spartakom-legkikh-igr-ne-byvaet
Михаил Кержаков
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ФК Зенит
Михаил Бирюков (футбол)
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