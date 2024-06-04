Тренер Чанов считает неоднозначным увольнение Федотова из ЦСКА

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал двояким и неоднозначным увольнением Владимира Федотова с поста главного тренера армейского клуба.
«Я не могу назвать решение ЦСКА уволить Федотова неожиданным, оно скорее двоякое и неоднозначное. Здесь нужно находиться в центре событий, чтобы понимать истинные мотивы. Возможно, Федотову купили тех футболистов, которых он попросил, а нужный результат не был достигнут. Или, наоборот, Федотов запросил футболистов, а клуб ему отказал», — цитирует Чанова Metaratings.ru.
Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под его руководством армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2023/24 московский клуб занял шестое место в чемпионате России.