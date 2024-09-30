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30 сентября, 21:45

Семин: «Популярность футбола в России никогда не упадет!»

Семин отреагировал на заявление ВЦИОМа о падении интереса к футболу в России
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Известный тренер, трехкратный чемпион страны с «Локомотивом» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому процент граждан РФ, равнодушных к футболу, вырос с 43 процентов в 2005 году до 77 процентов в 2024-м.

— Не склонен думать, что результаты этого опроса объективны, считаю их вырванными из общего контекста. Популярность российского футбола никогда не упадет! Люди любят эту игру, футбол развивается и всегда будет развиваться у нас в стране, и обязательно придут большие успехи.

На самом же деле посмотрите, сколько народу ходит на матчи РПЛ в Санкт-Петербурге, где средняя посещаемость в этом сезоне — почти 35 тысяч, одна из самых высоких в истории, в Краснодаре, где один из лучших, если не лучший в стране стадион постоянно переполнен. В мое родное Черкизово на субботнее дерби «Локомотив» — «Спартак», как в лучшие времена, пришло более 20 тысяч зрителей. И это при том, что встречи чемпионата России игнорируют многие активные болельщики, которые не согласились с введением Fan ID, — сказал Семин «СЭ».

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo; благодарят болельщиков за&nbsp;поддержку после матча со &laquo;Спаратком&raquo;. «Считаю результаты опроса ВЦИОМа вырванными из общего контекста. Популярность российского футбола никогда не упадет!» Реплика Юрия Семина
Юрий Семин

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