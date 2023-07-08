Семин — о Медине и Фернандесе: «Все работают за деньги»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможных трансферах полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак» и экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

— Можете ли вы назвать уход Марио в «Зенит» неправильным, учитывая то, что ЦСКА отпускал его по доброй воле?

— Странного здесь ничего нет. Мнение игрока во всех больших командах всегда учитывается.

— Вам не кажется, что Марио предал армейцев?

— Мне не кажется ничего. Медина в «Спартак»? Пусть переходит.

— Широков объяснил это тем, что иностранцы сюда не за эмблему приезжают играть.

— У игрока профессия — играть. Он играет там, где считает нужным. Все работают за деньги.

8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

В четверг, 6 июля, Брейдо сообщал, что зимой ЦСКА расторг контракт с Фернандесом, но заключил с ним джентльменское соглашение, по которому футболист будет играть в России только за армейцев.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок страны.