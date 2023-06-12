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Тренер «Зенита» де Оливейра рассказал, почему бразильцы не хотят уезжать из России

Виктория Кравченко
Сергей Семак и Вильям де Оливейра.
Фото ФК «Зенит»
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, почему бразильские футболисты не хотят уезжать из России. В качестве одной из причин он назвал отпуск, который для игроков российских клубов начинается с декабря.

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«В других странах и чемпионатах такого нет. У нас тут бывает минимум месяц [отпуска]. Для меня и для бразильского народа это очень важный праздник, чтобы быть рядом с семьей — Новый год, Рождество. Когда бразильцы обсуждают трансферы, они на это обязательно смотрят. Это важно», — заявил де Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Он также добавил, что в России много хорошей инфраструктуры, стадионов и болельщиков.

«Здесь есть все для нормальной жизни, для выполнения работы и для заработка хороших денег. Для футболиста, который мечтает играть, это самое главное», — добавил де Оливейра.

На данный момент в петербургском клубе выступает 7 бразильских игроков, два из которых (Малком и Клаудиньо) в этом году получили российский паспорт.

Сам де Оливейра получил российское гражданство в 2021 году.

С 2009-года он выступал за «Амкар», «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу». В 2015-м де Оливейра завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб уфимской команды, в «Зените» он работает с января 2019-го.

Источник: СБГ ШОУ
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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