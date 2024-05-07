Тренер «Зенита» объяснил, почему клуб не смог досрочно оформить чемпионство

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра объяснил, почему сине-бело-голубые не оформили чемпионство за три тура до окончания чемпионата.

«Непривычно, что борьба за золото еще жива? Мы хотим остаться чемпионами после 30-го тура, а не после 26-го или 27-го. Понятно, что до этого мы достаточно рано выигрывали, но не всегда все получается идеально. В России сильные команды и хорошая конкуренция... «Зенит» не стал слабее, а соперники такие же, как и раньше. Вопрос в том, что мы допустили ошибки и не взяли очки там, где обычно брали. Но ничего страшного не произошло, гонка за чемпионство идет. Будем бороться», — приводит сказал Оливейры Sport24.

«Зенит» и «Факел» в 27-м туре чемпионата России сыграли вничью 1:1. Сине-бело-голубые набрали 51 очко и идут на первом месте у турнирной таблице РПЛ, всего на балл опережая «Динамо» и «Краснодар».