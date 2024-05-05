Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:55

Тренер «Зенита» Оливейра назвал Педро серьезным парнем: «Даже стесняется чуть-чуть»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в комментарии для «СЭ» оценил прогресс нападающего сине-бело-голубых Педро.

— Как Педро влился в коллектив?

— Хорошо, Педро молодой. Достаточно серьезный парень. Даже стесняется чуть-чуть.

Но вы сами видели на футбольном поле, что у него есть сильные качества. Понятно, что он молодой, ему есть, куда развиваться. Мы надеемся, что он будет помогать «Зениту».

18-летний Педро стал игроком «Зенита» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро.

В этом сезоне Педро провел за «Зенит» 11 матчей и забил 3 гола.

ФК Зенит
Педро (Зенит)
0
Читайте также
Защитник «Металлурга» Яковлев: «В Москве намного чище и лучше, чем в Нью-Йорке»
Главная пасхальная служба в храме Христа Спасителя в Москве пройдет 4 мая
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Кузя отомстит Панарину за Ови, а Боб вернет «Бостону» его 2023-й? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Восточной конференции
В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов
В Нью-Йорке прошло шествие в память о ветеранах Второй мировой войны
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Орещук рассказал, чего ждет от матча «Динамо» с «Сочи»

В агентстве Дугласа Сантоса сообщили об отсутствии предложений по игроку