Тренер «Зенита» Оливейра назвал Педро серьезным парнем: «Даже стесняется чуть-чуть»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в комментарии для «СЭ» оценил прогресс нападающего сине-бело-голубых Педро.

— Как Педро влился в коллектив?

— Хорошо, Педро молодой. Достаточно серьезный парень. Даже стесняется чуть-чуть.

Но вы сами видели на футбольном поле, что у него есть сильные качества. Понятно, что он молодой, ему есть, куда развиваться. Мы надеемся, что он будет помогать «Зениту».

18-летний Педро стал игроком «Зенита» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро.

В этом сезоне Педро провел за «Зенит» 11 матчей и забил 3 гола.