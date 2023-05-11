Тренер «Зенита» Оливейра: «У многих футболистов нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть все»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о нежелании российских игроков петербургского клуба уезжать в Европу.

«Люди просто не знают о России. Я нахожусь в этой стране 13 лет и всему рад! У многих российских и иностранных футболистов в «Зените» нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть все: красивейший стадион, который принимал чемпионат мира-2018, хороший уровень футбола, жизни и так далее. Да, мы выигрываем РПЛ пять лет подряд, но конкуренция всегда присутствует. Не обращаем внимания на все эти разговоры», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.