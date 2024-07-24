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Сегодня, 16:12

Оливейра: «Зенит» следит за бразильским рынком, но сейчас у нас в команде и так много бразильцев»

Алина Савинова
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос о том, какого бразильского футболиста он хотел бы видеть в команде.

«Какого бразильского футболиста я бы хотел видеть в «Зените»? У нас сейчас и так много бразильцев в команде, ха-ха. Понятно, что мы следим за бразильским рынком, но сказать конкретную фамилию я сейчас не смогу. Будет ли «Зенит» расставаться с кем-то этим летом? Посмотрим, посмотрим. Понятно, что есть игроки, которые будут получать меньше игровой практики, поэтому посмотрим. Но мы рассчитываем на всех пока. А слухи — это слухи, они всегда будут», — цитирует Оливейру «РБ Спорт».

На данный момент в составе «Зенита» 8 бразильцев. В 1-м туре нового сезона РПЛ сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:0). Следующий матч команда проведет против «Рубина» 27 июля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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