Оливейра: «Зенит» следит за бразильским рынком, но сейчас у нас в команде и так много бразильцев»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос о том, какого бразильского футболиста он хотел бы видеть в команде.

«Какого бразильского футболиста я бы хотел видеть в «Зените»? У нас сейчас и так много бразильцев в команде, ха-ха. Понятно, что мы следим за бразильским рынком, но сказать конкретную фамилию я сейчас не смогу. Будет ли «Зенит» расставаться с кем-то этим летом? Посмотрим, посмотрим. Понятно, что есть игроки, которые будут получать меньше игровой практики, поэтому посмотрим. Но мы рассчитываем на всех пока. А слухи — это слухи, они всегда будут», — цитирует Оливейру «РБ Спорт».

На данный момент в составе «Зенита» 8 бразильцев. В 1-м туре нового сезона РПЛ сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:0). Следующий матч команда проведет против «Рубина» 27 июля.