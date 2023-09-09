Тренер «Зенита» Оливейра ответил на вопрос о Захаряне и Тюкавине

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра ответил на вопрос «СЭ» о возможных переходах в санкт-петербургский клуб полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

— Аршавин очень хотел видеть Захаряна в «Зените», обидно, что он перешел в «Реал Сосьедад»?

— Не знаю об Арсене и «Зените».

— А про Тюкавина?

— Много разговоров.

Ранее член правления «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что вложил бы деньги с продажи Малкома в покупку Пиняева, Тюкавина и Захаряна.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. За новую команду Захарян дебютировал в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (0:0). Всего он провел 2 игры в ла лиге.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 9 матчах за «Динамо» во всех турнирах.