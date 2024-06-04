Тренер «Зенита» Оливейра: «Верили в три трофея за сезон, от них потрясающие эмоции»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра поделился мнением о результатах петербургской команды в прошедшем сезоне.

«От трех трофеев за сезон потрясающие эмоции, потому что это было непросто. Тем не менее в концовке ребята были красавцами. Выиграли три трофея, поэтому сезон, хотя он и был сложным, можно назвать удачным. Верили ли в требл? Конечно, хотя был и сложный сезон. После пары хороших игр, в которых не добились побед, я сказал, что мы вернемся, и поэтому «Зенит» во всех турнирах на первом месте«, — цитирует Оливейру Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» в шестой раз кряду стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.