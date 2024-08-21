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Сегодня, 09:30

Оливейра — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Если будет у нас, поговорим. А его в нашей команде нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном усилении команды в год столетия клуба.

— Обычно, когда говорят об усилении, прислушиваются к тренерскому штабу. У «Зенита» столетие. Ждать ли болельщикам еще масштабного усиления?

— Не знаю, не знаю. Это уже вопрос к нашему руководству. Кто будет, не будет. Готовимся с теми футболистами, которые у нас есть в расположении команды.

— В кулуарах очень много говорят про Соболева. Хотели бы услышать вашу позицию.

— Не первый раз меня спрашивают про Соболева. Он игрок «Спартака». Говорить о футболистах другой команды нечего. Если он будет у нас, тогда поговорим. А его в нашей команде нет.

— А вообще в принципе было бы интересно поработать?

— Не знаю. Говорю про футболистов, которые у нас в команде. Про футболистов других команд сказать нечего, — сказал Оливейра «СЭ».

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит»

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. После пяти туров сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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