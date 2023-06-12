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Сегодня, 19:11

Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, что уход Дзюбы позитивно повлиял на атмосферу в команде

Мария Гусева
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, как уход нападающего Артема Дзюбы сказался на атмосфере в раздевалке питерского клуба.

«Стала ли лучше атмосфера в раздевалке «Зенита», когда ушел Дзюба? Стало проще. Сейчас все ребята шутят. Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных. А то, что раздевалка стала более спокойная и сильная — это факт», — сказал де Оливейра в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.

С февраля этого года 34-летний Дзюба выступает за «Локомотив». В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее нападающий выступал за «Адану Демирспор», «Зенит», «Спартак», тульский «Арсенал», «Ростов» и «Томь».

Источник: СБГ ШОУ
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
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