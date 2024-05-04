Тренер «Зенита» ответил на вопрос о желании бразильских легионеров получить паспорт РФ

Сегодня, 11:00
Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал «СЭ», есть ли у бразильских легионеров клуба желание получить российское гражданство.
— Кто-то из бразильцев задумывается о российском гражданстве, помимо получившего его в прошлом году Клаудиньо?
— Пока на эту тему никто не разговаривал. Если кто-то хочет и есть возможность, конечно, мы будем только рады.
После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Краснодар», у которого столько же баллов, занимает вторую строчку, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч.