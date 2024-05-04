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Сегодня, 11:00

Тренер «Зенита» ответил на вопрос о желании бразильских легионеров получить паспорт РФ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал «СЭ», есть ли у бразильских легионеров клуба желание получить российское гражданство.

— Кто-то из бразильцев задумывается о российском гражданстве, помимо получившего его в прошлом году Клаудиньо?

— Пока на эту тему никто не разговаривал. Если кто-то хочет и есть возможность, конечно, мы будем только рады.

После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Краснодар», у которого столько же баллов, занимает вторую строчку, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч.

РПЛ
ФК Зенит
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