Тренер «Зенита» поделился мнением, почему у Газизова не получилось в московском «Спартаке»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением, почему у генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова не получилось в московском «Спартаке».

«Это было неожиданно. Но когда он уходил, «Спартак» делил с «Зенитом» первое место, а закончили они явно ниже. Вот и все вопросы. Про трансферы могут быть разные мнения. Но у каждого руководителя бывают удачные и неудачные приобретения. Шамиль Камилович довольно коммуникабельный. Он может общаться и дружить. Поэтому удивило, что он не смог найти общий язык с руководителями «Спартака». Я не знаю, почему у него не получилось. Грустно ли мне наблюдать за происходящем в «Уфе»? Очень. Я уходил из «Уфы», которая совсем недавно играла в еврокубках, развивала игроков. А сейчас продает автобус. Обидно и жалко. Я знаю много людей, которые там работают. Надеюсь, лучшее время еще впереди», — приводит слова Виллиама Metaratings.ru.

Виллиам де Оливейра работал в «Уфе» с 2015 по 2019 год. Газизов являлся генеральным директором клуба из Башкортостана с 2012 по 2020 год, после чего занял аналогичную должность в «Спартаке». В марте 2021 года функционер вернулся в «Уфу». По итогам сезона-2022/23 команда вылетела из Первой лиги. Сообщалось, что у уфимцев есть проблемы с финансированием.