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РПЛ

Сегодня, 10:40

Тренер «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Вендела

Виктория Кравченко
Вендел.
Фото Global Look Press
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на слухи о возможном уходе Вендела из питерского клуба. Он заявил, что в Бразилии слишком много бессмысленных и бредовых новостей о будущем футболиста.

«Сейчас многие клубы выбирают нового президента, все что-то обещают. Я говорил с Венделом по поводу «Фламенго». Оказалось, что он даже сам не знает про эти слухи.

Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация — фейки», — сказал Виллиам де Оливейра «Чемпионату».

26-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 36 очков после 18 туров и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

 

 

 

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-5374070-trener-zenita-prokommentiroval-sluhi-ob-uhode-vendela.html
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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