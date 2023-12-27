Тренер «Зенита» прокомментировал слухи об уходе Вендела

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра отреагировал на слухи о возможном уходе Вендела из питерского клуба. Он заявил, что в Бразилии слишком много бессмысленных и бредовых новостей о будущем футболиста.

«Сейчас многие клубы выбирают нового президента, все что-то обещают. Я говорил с Венделом по поводу «Фламенго». Оказалось, что он даже сам не знает про эти слухи.

Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация — фейки», — сказал Виллиам де Оливейра «Чемпионату».

26-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.