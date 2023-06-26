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Сегодня, 14:16

Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Ду Кейроса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал ход адаптации новичка сине-бело-голубых Ду Кейроса.

«Как вписывается Ду Кейрос? Привыкает, конечно! После тренировки я спросил у него, как он — он ответил, что немного тяжеловато. В принципе, это понятно — в Бразилии футболисты готовятся немного по-другому. Да, нужно привыкать, но он парень работоспособный, не выпадает и выполняет все, что нужно», — приводит слова Оливейры официальный сайт «Зенита»

23 июня «Зенит» объявил, что Ду Кейрос присоединился к команде. В начале года 23-летний полузащитник стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-06-26-villiam-de-oliveyra-my-zenit-my-vsegda-igraem-na-pobedu.htm
Футбол
ФК Зенит
Ду Кейрос
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