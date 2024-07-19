Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:56

Тренер «Зенита» считает, что от побед и трофеев невозможно устать

Telegram Дзен

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра считает, что от большого количества трофеев нельзя устать.

«Продолжаю ли я радоваться трофеям «Зенита»? Конечно! Эмоции всегда потрясающие, потому что все трофеи отличаются друг от друга. Каждой победе предшествует своя уникальная история. Безусловно, победа в Суперкубке подарила нам много эмоций, тем более что начинать сезон с трофея — это всегда очень приятно.

Конечно, устать от побед нельзя. Наоборот, ты все больше и больше голодаешь, потому что знаешь, насколько это приятно, какое удовольствие ты получаешь, когда выигрываешь. Поэтому в каждом сезоне мы стараемся побеждать как можно больше», — цитирует Оливейру «РБ Спорт».

«Зенит» является действующим чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 петербургский клуб занял первое место в РПЛ в 6-й раз подряд.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
0
Читайте также
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
В Луганске сработала ПВО
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных
Глобальный сбой в работе Windows. Что известно
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Агент Важич: «Надеюсь, что Майстрович начнет сезон в стартовом составе «Динамо»

Корнеев считает, что Соболев потерял мотивацию играть в «Спартаке»