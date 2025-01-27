Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:14

Семак о поражениях от «Динамо» и «Ноа»: «На данном этапе в этом нет ничего страшного»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты товарищеских матчей.

Сине-бело-голубые 27 января уступили московскому «Динамо» (1:3) и армянскому «Ноа» (1:2).

«Когда планировали два матча, мы все-таки надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков. Так сложилось, что Лобов прилетел сегодня рано утром и сыграл 90 минут. В этом отношении, конечно, пришлось сложно ребятам — по полному матчу провести.

У нас не было возможности делать ротацию, но самое главное, что и в первом, и в втором матче все живы-здоровы. Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки. Я думаю, на данном этапе в таком результате нет ничего страшного», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Источник: ФК Зенит
Сергей Семак
ФК Зенит
Читайте также
СМИ сообщили о начале сбора подписей в Калифорнии за выход из состава США
Болельщица устроила одиночный пикет против изменений в регламенте ФФККР
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
Глушенков пропал, Луис Энрике провалил дебют. Что сейчас происходит в «Зените»
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
С ЦСКА сняли запрет на регистрацию игроков. Кого армейцы теперь купят?
Караваев обратился к болельщикам «Зенита» после операции
Семак: «Луис Энрике произвел приятное впечатление»
Зорин близок к аренде в «Ахмат»
Metaratings: «Спартак» примет решение по Иличу после консультации с медицинским штабом «Торино»
Источник: «Спартак» может оформить переход Илича на этой неделе
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя