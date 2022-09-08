Тренер «Зенита» Семак прокомментировал игру Сергеева и Кассьерры в этом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форвардов Ивана Сергеева и Матео Кассьеррры на старте сезона и ответил на вопрос о том, сможет ли Даниил Одоевский стать основным вратарем.

— Сергеев и Кассьерра не так много забивают на старте сезона. Не вспоминаете ли об Артеме Дзюбе?

— Наша игра — это результативность. Количество моментов, которые мы создаем, полностью устраивает нас. Но надо работать над реализацией. Нападающие? Главное, чтобы команда создавала моменты. И оба игрока создают их. В чемпионате они забили не так много, как хотелось бы, но это не проблема. Есть другие футболисты, которые действуют более результативно. Для уверенности хочется, чтобы забивали нападающие.

— Что вы думаете о номинации Сергеева на звание джентльмена года? Кого бы вы могли назвать самым большим джентльменом за карьеру?

— Я рад за Сергеева, он достоин этого звания. Он прошел очень сложный, но яркий путь через все лиги нашего чемпионата. При этом он остается скромным парнем. Думаю, он — тот игрок, на которого можно равняться. Иван заслуживает это звание, я очень рад за него. Надеюсь, он станет джентльменом года. Самый большой джентльмен? Вокруг меня было много игроков, не могу выделить одного. Многие ведут себя правильно на поле и за его пределами. Не могу выделить кого-то одного.

— Может ли Одоевский вновь стать основным вратарем?

— У нас очень хорошая конкуренция. Кержаков сейчас смотрится очень уверенно. Кто сильнее, то и играет. Михаил очень надежен сейчас, поэтому он начинает в стартовом составе. Что будет дальше — никто не знает.

Сергеев в 7 матчах РПЛ забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне, Кассьерра отметился двумя результативными передачами в 8 играх чемпионата.

11 сентября питерцы проведут матч 9-го тура РПЛ против «Оренбурга». Начало — в 17.30 мск.