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Сегодня, 19:55

Семак — о критике в адрес «Зенита»: «Сильных не любят»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о критике в адрес команды. По словам специалиста, сине-бело-голубых не любят из-за побед.

«Критика есть всегда. Если вспомнить, сколько ее было за эти годы, я точно не смогу столько унести. Понятно, сильных никогда не любят. Причин найдется много, но главная — поскольку команда выигрывает.

Наш ответ? Людям, которые не умеют слышать, им бесполезно что-либо объяснять, у них всегда найдется куча причин. А наши объяснения буду восприниматься как жалобы. Взять даже официальные лица в руководстве российского футбола, кто-то говорит: «Хорошо, что «Зенит» проиграл «Рубину». Думаю, нужно быть нейтральным в таких ситуациях. За команду необходимо болеть на кухне или при своих друзьях. Но никак не передавать эту информацию на всеобщее обозрение.

Естественно, болельщики других команд хотят смены чемпиона, ну а мы стремимся как можно дольше оставаться наверху. И ребята делают для этого все возможное — стараются, играют и ведут себя достойно. Чего-то может не хватать, но по дисциплине, самоотдаче и желанию вопросов быть не может. Вы не представляете, каково это — каждый год выигрывать и выступать под таким давлением», — сказал Семак.

В 30-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате сине-бело-голубые вышли на первое место и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

После завершения матча Семак на «Газпром Арене» подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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