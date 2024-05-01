Семак ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о переговорах с клубом по вопросу продления контракта. Во вторник, 30 апреля, председатель совета директоров клуба Елена Илюхина сообщила, что тренер подпишет новое соглашение до 2030 года.

«Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам — календарь плотный и насыщенный — мы вернемся к этому вопросу в конце сезона», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Тренер назвал приятным такое отношение руководства клуба к работе его штаба.

«Думаю, именно с этим связано предложение и разговор, который вчера состоялся. Что касается других вопросов, то мы будем решать их по мере важности и их поступления», — подчеркнул Семак.

При Семаке «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре раза — Суперкубок.