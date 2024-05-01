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Сегодня, 15:38

Семак ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о переговорах с клубом по вопросу продления контракта. Во вторник, 30 апреля, председатель совета директоров клуба Елена Илюхина сообщила, что тренер подпишет новое соглашение до 2030 года.

Сергей Семак. Семак и «Зенит» вместе еще на пять лет. А кто-то сомневался?

«Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам — календарь плотный и насыщенный — мы вернемся к этому вопросу в конце сезона», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Тренер назвал приятным такое отношение руководства клуба к работе его штаба.

«Думаю, именно с этим связано предложение и разговор, который вчера состоялся. Что касается других вопросов, то мы будем решать их по мере важности и их поступления», — подчеркнул Семак.

При Семаке «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре раза — Суперкубок.

Источник: ФК
Сергей Семак
ФК Зенит
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