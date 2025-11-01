Видео
1 ноября, 23:12

Семак о нападении на Мостового: «Все переживали за Андрея. Ситуация — абсолютно не шуточная»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде переживали за полузащитника Андрея Мостового, на которого было совершено нападение в Санкт-Петербурге.

В субботу 27-летний футболист отличился на 90+1-й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0). Во время празднования гола полузащитник надел на голову балаклаву, сделав отсылку к ситуации со своим несостоявшимся похищением.

— Как вам перформанс Мостового? Обсуждали ситуацию в команде?

— Конечно, обсуждали, но что мы можем сказать? Конечно, все переживали, волновались за Андрея. Естественно, кто-то мог себе позволить шутки, но ситуация — абсолютно не шуточная. Слава богу, что все закончилось хорошо, все живы и здоровы. Это самое главное. Андрей помогает команде, тренируется, играет и забивает важные мячи.

— Выпуская Мостового в прошлом матче с «Динамо», вы уже знали об этой ситуации с неудавшимся похищением?

— Да, знал.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Злоумышленники подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

Андрей Мостовой отпраздновал гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; с&nbsp;балаклавой на&nbsp;голове.Мостовой — гений: прибил «Локомотив» и отпраздновал гол в балаклаве, передав привет похитителям
