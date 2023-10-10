Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:40

Тренер «Зенита» Симутенков считает Семака похожим на молодого Анчелотти

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков сравнил Сергея Семака, возглавляющего сине-бело-голубых, с молодым Карло Анчелотти. По его мнению, специалисты во многом похожи.

— Кто как тренер сильнее — молодой Анчелотти или Семак?

— Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой, — приводит Sport24 слова Симутенкова.

— То есть можно поставить знак равенства?

— Думаю, да.

— Чему лично вы научились у Семака?

— Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой.

Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане», за который он выступал с 1995 по 1998 год. На данный момент 64-летний итальянец является главным тренером «Реала».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 11 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-585549-trener-zenita-schitayet-semaka-pokhozhim-na-molodogo-anchelotti-bolshaya-kharizma-oba-maksimalno-pogloshcheny-rabotoy
Игорь Симутенков
Карло Анчелотти
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
0
Читайте также
ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов
Юртайкин перешел в «Трактор», Фатеев продолжит карьеру в ЦСКА
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Bloomberg указало на конец эпохи Pax Americana из-за ситуации в Израиле
В США рассказали о незаметном оружии России на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Хоккеист «Спартака» Голдобин назвал любимых игроков из одноименной футбольной команды
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»
Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» опережает «Зенит» на 7 очков и на 10 — «Спартак», ЦСКА и «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хоккеист «Спартака» Голдобин назвал любимых игроков из одноименной футбольной команды