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Сегодня, 01:18

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра: «Интрига в РПЛ всегда есть и будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением об интриге в борьбе за чемпионство в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Интрига в РПЛ всегда есть и будет, потому что чемпионат России очень сложный, здесь много качественных команд, которые готовы бороться за высокие места. На мой взгляд, РПЛ всегда была сложной лигой. Не во всех чемпионатах так много команд борются за высокие места. Поэтому в начале сезона никто чемпионом не станет, мы будем стараться занять самое высокое место», — цитирует «РБ Спорт» Оливейру.

«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
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