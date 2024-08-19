Тренер «Зенита» Вильям прокомментировал возможную дисквалификацию Клаудиньо

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал возможную дисквалификацию полузащитника Клаудиньо за высказывания в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Что касается возможной дисквалификации Клаудиньо, в таком случае нужно дисквалифицировать весь чемпионат. Посмотрим, рано говорить об этом. Игра со «Спартаком» через неделю, много чего может произойти», — приводит слова Вильяма РИА «Новости».

После матча Клаудиньо, уходя в подтрибунное помещение, нецензурно высказался о судействе.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.