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Сегодня, 10:19

Тренер «Зенита» Вильям прокомментировал возможную дисквалификацию Клаудиньо

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал возможную дисквалификацию полузащитника Клаудиньо за высказывания в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Что касается возможной дисквалификации Клаудиньо, в таком случае нужно дисквалифицировать весь чемпионат. Посмотрим, рано говорить об этом. Игра со «Спартаком» через неделю, много чего может произойти», — приводит слова Вильяма РИА «Новости».

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После матча Клаудиньо, уходя в подтрибунное помещение, нецензурно высказался о судействе.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

Источник: РИА Новости
Клаудиньо
ФК Зенит
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