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Сегодня, 20:12

Тренер «Зенита» высказался о 19-летнем бразильском защитнике клуба Ренане

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о 19-летнем бразильском защитнике клуба Ренане.

«Как мне игра Ренана на молодежном чемпионате мира? С Италией игра не получилась. Соперник полностью перебегал бразильцев, они не могли даже дышать. В первом тайме бешенная энергетика. Конечно, Ренану есть еще над чем работать, невозможно в таком возрасте не совершать ошибки. Но то, как он обращается с мячом, какие принимает решения — для нас это большой плюс. Конечно, оборонительные навыки надо улучшать. Особенно в тактическом плане. Но мы говорим о футболисте, который провел всего 15-20 игр на взрослом уровне. Это талант, который надо раскрывать и работать. Понятно, что за ним следят многие клубы. Мы тоже следили за ним несколько лет и видели его потенциал. И знали, что будут такие проблемы, которые есть сейчас. Защитника почти невозможно научить первому пасу, правильному выходу из обороны. Это либо есть, либо нет. У Ренана это есть. Намного проще научить обороняться, чем атаковать», — приводит слова Виллиама Metaratings.ru.

Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» зимой 2023 года. Он заключил контракт с петербуржцами до 2028 года. В составе сине-бело-голубых футболист провел десять матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/villiam-o-renane-proshe-nauchit-oboronyatsya-chem-atakovat-blizhaishie-polgoda-on-dolzhen-provesti-v-zenite-256502/
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