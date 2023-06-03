Тренера «Оренбурга» Личка о своей популярности: «Я — человек, который любит побыть наедине»

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил «СЭ» на вопрос о том, как относится к своей популярности.

«Не устали ли от такой популярности? Я — человек, который любит побыть наедине. Но, конечно, приятно, что обо мне говорят много. Но если будет шанс убежать или скрыться от людей, то я это сделаю. Не ожидал, что к «Оренбургу» будет приковано такое внимание», — сказал Личка «СЭ».

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Перед последним туром сезона-2022/23 команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в 29 матчах.

В среду, 31 мая представитель 45-летнего чеха, Сергей Новиков сообщил «СЭ», что к специалисту проявляют интерес клубы из Турции и ОАЭ.